بنظام جديد على 3 مراحل… دوري المحترفين ينطلق الخميس

وطنا اليوم:تنطلق الخميس، منافسات الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم (CFI) لموسم 2025/2026.

وتقام بطولة الدوري الأردني للمحترفين CFI بمشاركة 10 أندية، بموسم استثنائي يشهد تطبيق استراتيجية الاتحاد الأردني لكرة القدم لتطوير المسابقات وتحديث البطولات، حيث تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل، ويتوج باللقب الفريق الذي يحصد أعلى عدد من النقاط مع اختتام المراحل الثلاث، في حين يهبط آخر فريقين على سلم الترتيب إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

ويعتبر هذا الدوري الأول الذي يأتي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى الخميس، بلقاء البقعة والسرحان عند السادسة مساء على ملعب البترا، قبل أن يواجه السلط نظيره شباب الأردن عند الـ 8:45 مساء ذات اليوم على ستاد عمان الدولي.

ويشهد يوم الجمعة، إقامة مباراتي الحسين والأهلي عند السادسة مساء على ستاد الحسن، ثم الوحدات والرمثا عند الـ8:45 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، في حين تختتم الجولة بلقاء الفيصلي والجزيرة عند الـ 7:30 مساء السبت المقبل على ستاد عمان الدولي.

يُذكر أن فريق الحسين هو حامل لقب بطولة الدوري الأردني للمحترفين CFI للموسم الماضي، بعد أن أنهى الموسم في صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة.