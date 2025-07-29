المبتلية شامخة كالجبال

كتب د. عطا أبو الحاج

حلوة… حتى بالوجع…

ما كبرتي يا فيروز… كبر شوقنا إلك…

ما خَتيرتي يا فيروز… خَتيرت النطرة بهالبيت العتيق…

ما دبلتي يا فيروز… دبل فينا الوجع مع كل فراق…

ما انطفى وهجك يا فيروز… هالطلة مع هالدانتيل الاسود المغطى شعرك… وهج سرمدي ابدي…

راقية… في لحظات الألم…

أيقونة… تحت الصليب…

صلبة… تحت مسامير الرومان…

في وداعك يا زياد… نتأمل رحماً حملك في الأحشاء…

ونقول “سلامٌ لرحم أنجب صوتاً صار وطناً، وحلماً، وأسطورة…

سلامٌ لرحمٍ أنجب خلوداً… بمنتهى الجمال”…

“ومنك يا فيروز، تعلّمنا أن الصمت جمال، وأن الوجع إذا غنّى… صار وطن…