حملة إغاثية أردنية تدعم الكوادر الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بقطاع غزة

وطنا اليوم:نفذت الحملة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، مشروعًا إغاثيًا عاجلًا استهدف الكوادر الطبية وبعض الجرحى في قسم الحروق بمستشفى ناصر الطبي في قطاع غزة.

وأكدت الحملة أن هذه الجهود جاءت في وقت عصيب وشديد يعاني منه أهالي القطاع، ولا سيما الكوادر الطبية العاملة في المستشفى، التي تواصل عملها لساعات طويلة دون كلل أو ملل.

وأشارت إلى أن فرقها الميدانية استهدفت هذه الفئة التي تعدّ من أكثر الفئات العاملة ميدانيا في قطاع غزة، ولساعات طويلة، ويعانون من مرّ المجاعة وإغلاق المعابر.

ووجهت فرق الحملة رسالة شكر كبيرة للجهود الأردنية المبذولة على أرض قطاع غزة، ممثلة بجلالة الملك عبد الله وولي العهد، على هذا العطاء الدائم