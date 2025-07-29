بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حملة إغاثية أردنية تدعم الكوادر الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بقطاع غزة

16 ثانية ago
حملة إغاثية أردنية تدعم الكوادر الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بقطاع غزة

وطنا اليوم:نفذت الحملة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، مشروعًا إغاثيًا عاجلًا استهدف الكوادر الطبية وبعض الجرحى في قسم الحروق بمستشفى ناصر الطبي في قطاع غزة.
وأكدت الحملة أن هذه الجهود جاءت في وقت عصيب وشديد يعاني منه أهالي القطاع، ولا سيما الكوادر الطبية العاملة في المستشفى، التي تواصل عملها لساعات طويلة دون كلل أو ملل.
وأشارت إلى أن فرقها الميدانية استهدفت هذه الفئة التي تعدّ من أكثر الفئات العاملة ميدانيا في قطاع غزة، ولساعات طويلة، ويعانون من مرّ المجاعة وإغلاق المعابر.
ووجهت فرق الحملة رسالة شكر كبيرة للجهود الأردنية المبذولة على أرض قطاع غزة، ممثلة بجلالة الملك عبد الله وولي العهد، على هذا العطاء الدائم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:51

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا

12:42

إدارة الترخيص: توجه لتحويل الفحص العملي للسائقين ليعتمد على الذكاء الاصطناعي

12:31

وزير الاتصالات السوري يزور الأردن لتعزيز التعاون الرقمي

12:27

بماذا انشغل وزير الشباب، ولماذا؟!

12:23

تراجع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الماضية

12:13

ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي تختتم أعمالها

12:07

كابيتال بنك يطلق حملة استثنائية لقروض الإسكان

12:03

مرصد عالمي: السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة

11:49

20 قتيلا و40 جريحا في ضربات روسية على أوكرانيا

11:47

🎓 💙 تهنئة تخرج ماجستير 💙 🎓

11:30

العثور على جثة شاب في شارع إيدون بإربد

11:25

وفيات الثلاثاء 29-7-2025

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025