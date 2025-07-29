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القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا

28 ثانية ago
القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز لكرة القدم، لدى عودته من تركيا بعد انتهاء معسكر فريقه، وذلك تنفيذاً لقرار قضائي صادر ضده.
وكشف مصدر في نادي بيراميدز لوسائل إعلام محلية أن النادي كلف فريقه القانوني بمتابعة قضية رمضان صبحي.

بداية القصة
وتعود الواقعة إلى شهر مايو (أيار الماضي)، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وفي التفاصيل، ضُبط شاب مصري يدعى “يوسف.م”، ويبلغ من العمر 23 عامًا، أثناء أدائه امتحان نهاية العام في أحد المعاهد العليا للسياحة في محافظة الجيزة، نيابة عن صبحي.
ووصل المتهم إلى مقر التحقيق في حالة نفسية منهارة، وزعم خلال استجوابه أمام رجال المباحث أنه حصل على مقابل مادي من اللاعب، نظير دخوله اللجنة وتأدية الامتحان بدلا منه، على حد قوله.
واستدعت النيابة العامة شهود عيان من إدارة المعهد وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لرصد لحظة دخول المتهم ومقارنة هيئته باللاعب.

رد دفاع اللاعب
وفي وقت سابق، نفى محامي صبحي، أشرف عبد العزيز، الواقعة المذكورة. وقال في تصريحات صحافية إن موكله ليس له أية صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، موضحًا أنه لم يتم إخطارهم بأي استدعاء رسمي من أية جهة تحقيق أو جهة أمنية، لافتا إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه (مايو الماضي).


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