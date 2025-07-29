بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

الخطيب يوضح آلية تصنيف الطلبة لغايات القبول الموحد

21 ثانية ago
الخطيب يوضح آلية تصنيف الطلبة لغايات القبول الموحد

وطنا اليوم:قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن تصنيف الطلبة ضمن فئتي “السنة الحالية” أو “السنوات السابقة” لغايات القبول في الجامعات الرسمية، يهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأضاف أن الطالب الذي ينجح لأول مرة في امتحان التوجيهي ولم يسبق له التقدم بطلب للقبول الموحد، يعتبر من طلبة السنة الحالية ويحق له التنافس على 100% من المقاعد المخصصة للقبول، بينما الطالب الذي سبق له التقدم بطلب في سنوات سابقة، أو أعاد المواد لغايات رفع المعدل، يصنف ضمن فئة السنوات السابقة، ويخصص له 5% فقط من المقاعد.
وأكد الخطيب أن تخصيص نسبة 5% لطلبة السنوات السابقة جاء لإبقاء الباب مفتوحا أمام الطلبة الذين قد يكونوا قد واجهوا ظروفا منعتهم من التقدم بطلب القبول في سنة نجاحهم الأولى.
وحول تصنيف طلبة الدورة التكميلية، بين الخطيب أن أي طالب يحقق متطلبات النجاح لأول مرة أي النجاح بنسبة لا تقل عن 50% في جميع المواد، والحصول على معدل عام لا يقل عن 65%، يعد من طلبة السنة الحالية، بغض النظر عن كون نجاحه تحقق في الدورة التكميلية أو الدورة الصيفية.
وتابع حديثه: “إذا قرر الطالب بعد نجاحه إعادة مواد لغايات رفع المعدل، فإنه يتحول إلى فئة السنوات السابقة، وتصبح نسبة المنافسة له 5% فقط، لأنه من غير المنصف أن ينافس طالب أعاد المواد على طالب آخر حصل على نفس المعدل من المرة الأولى.
ودعا الخطيب الطلبة إلى الانتباه عند تعبئة طلب القبول الموحد، قائلا إن الطالب الذي شارك في أكثر من دورة “صيفية أو تكميلية” سيكون أمامه خيار اختيار الدورة التي يرغب في التنافس على أساس بياناتها، لكن يجب أن يدرك أن اختيار معدل بعد إعادة المواد لأغراض رفع المعدل سينقله إلى فئة السنوات السابقة.
وقال إن كان معدل الطالب في الدورة التي نجح فيها لأول مرة أقل من معدله بعد رفع المعدل، فالأفضل له أن ينافس على المعدل الأصلي لأنه سيكون ضمن نسبة 100% من المقاعد، وهو ما يحقق له فرصة أكبر للقبول


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:01

تطبيق بت شات قاتل واتساب يصل رسميا للهواتف

10:54

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

10:50

%6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة

10:31

الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة

10:20

وزير الخارجية: إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد سنقوم بها

10:18

عجلون: ضبط معتد على الثروة الحرجية بحقه 5 طلبات

10:14

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم سلاحها وندعو لنشر قوات دولية في غزة

10:08

الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة

10:04

مسلح يقتل 4 أشخاص وينتحر في ناطحة سحاب بمانهاتن

10:01

استقالة مساعد المدير العام لإدارة قطاع الشركات والمؤسسات المالية في بنك الأردن

09:55

الثلاثاء: انحسار الكتلة الحارة والجافة وأجواء صيفية عادية

09:48

أكثر تفصيلاً.. خطة بريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية

وفيات
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025