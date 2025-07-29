الخطيب يوضح آلية تصنيف الطلبة لغايات القبول الموحد

وطنا اليوم:قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن تصنيف الطلبة ضمن فئتي “السنة الحالية” أو “السنوات السابقة” لغايات القبول في الجامعات الرسمية، يهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأضاف أن الطالب الذي ينجح لأول مرة في امتحان التوجيهي ولم يسبق له التقدم بطلب للقبول الموحد، يعتبر من طلبة السنة الحالية ويحق له التنافس على 100% من المقاعد المخصصة للقبول، بينما الطالب الذي سبق له التقدم بطلب في سنوات سابقة، أو أعاد المواد لغايات رفع المعدل، يصنف ضمن فئة السنوات السابقة، ويخصص له 5% فقط من المقاعد.

وأكد الخطيب أن تخصيص نسبة 5% لطلبة السنوات السابقة جاء لإبقاء الباب مفتوحا أمام الطلبة الذين قد يكونوا قد واجهوا ظروفا منعتهم من التقدم بطلب القبول في سنة نجاحهم الأولى.

وحول تصنيف طلبة الدورة التكميلية، بين الخطيب أن أي طالب يحقق متطلبات النجاح لأول مرة أي النجاح بنسبة لا تقل عن 50% في جميع المواد، والحصول على معدل عام لا يقل عن 65%، يعد من طلبة السنة الحالية، بغض النظر عن كون نجاحه تحقق في الدورة التكميلية أو الدورة الصيفية.

وتابع حديثه: “إذا قرر الطالب بعد نجاحه إعادة مواد لغايات رفع المعدل، فإنه يتحول إلى فئة السنوات السابقة، وتصبح نسبة المنافسة له 5% فقط، لأنه من غير المنصف أن ينافس طالب أعاد المواد على طالب آخر حصل على نفس المعدل من المرة الأولى.

ودعا الخطيب الطلبة إلى الانتباه عند تعبئة طلب القبول الموحد، قائلا إن الطالب الذي شارك في أكثر من دورة “صيفية أو تكميلية” سيكون أمامه خيار اختيار الدورة التي يرغب في التنافس على أساس بياناتها، لكن يجب أن يدرك أن اختيار معدل بعد إعادة المواد لأغراض رفع المعدل سينقله إلى فئة السنوات السابقة.

وقال إن كان معدل الطالب في الدورة التي نجح فيها لأول مرة أقل من معدله بعد رفع المعدل، فالأفضل له أن ينافس على المعدل الأصلي لأنه سيكون ضمن نسبة 100% من المقاعد، وهو ما يحقق له فرصة أكبر للقبول