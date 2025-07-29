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الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة

38 ثانية ago
الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة

وطنا اليوم:سيّر الأردن، الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مكونة من 65 شاحنة إلى قطاع غزة، إذ تحمل القافلة الجديدة أيضا أطرافا صناعية.
وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار.
الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، قال الاثنين، إن قوافل المساعدات الخيرية البرية وعمليات الإنزال الجوي مستمرة لتأمين الإغاثة إلى غزة بكل الطرق الممكنة.
وأضاف أن الأردن أرسل خلال الأسبوعين الأخيرين 282 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، دخل منها حتى اليوم 220 شاحنة إلى داخل القطاع.
وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل على تجهيز 60 شاحنة مساعدات إغاثية إلى غزة اليوم الاثنين، وتجهيز 60 شاحنة إضافية الخميس المقبل، موضحا أن عمليات التوزيع داخل القطاع تلقى صعوبات كبيرة.


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