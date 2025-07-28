ما هكذا تورد الإبل يا خليل الحية

بقلم العميد بسام الحموري

أن توصل معك أن تصف الإنزالات الجوية والتي تسد رمق أهلنا في غزة وتصفها بالمسرحيات الهزلية ، لماذا التقليل من شأن ذلك ، وأتساءل ماذا قدمتم أنتم من مساعدات تسد رمق الذي يتساقطون جوعى في غزة ، من الذي دفع بك لتخرج بهذه التصريحات والتي لا تغني ولا تسمن من جوع سوى أنك أنت المستفيد من الدمار والقتل الذي يحدث في غزة، وأختم بمقولة الحية عمرها ما بتكون خيه!!

نعم لم نكن نتوقع الشكر منك لكن لم نتوقع أن تصف هذه الإنزالات بالمسرحيات الهزلية، وأوكد لك بأن تصريحاتك مردودة عليك ولن تثني الأردن عن الإستمرار في دعمها لأهلنا في غزة.