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ما هكذا تورد الإبل يا خليل الحية

28 يوليو 2025
ما هكذا تورد الإبل يا خليل الحية

بقلم العميد بسام الحموري

أن توصل معك أن تصف الإنزالات الجوية والتي تسد رمق أهلنا في غزة وتصفها بالمسرحيات الهزلية ، لماذا التقليل من شأن ذلك ، وأتساءل ماذا قدمتم أنتم من مساعدات تسد رمق الذي يتساقطون جوعى في غزة ، من الذي دفع بك لتخرج بهذه التصريحات والتي لا تغني ولا تسمن من جوع سوى أنك أنت المستفيد من الدمار والقتل الذي يحدث في غزة، وأختم بمقولة الحية عمرها ما بتكون خيه!!
نعم لم نكن نتوقع الشكر منك لكن لم نتوقع أن تصف هذه الإنزالات بالمسرحيات الهزلية، وأوكد لك بأن تصريحاتك مردودة عليك ولن تثني الأردن عن الإستمرار في دعمها لأهلنا في غزة.


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