رئيس جامعة البترا: تميزنا يرتكز على الجودة الشاملة والبحث العلمي الرائد

وطنا اليوم:أكد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أن تميز الجامعة يرتكز على منظومة متكاملة من الجودة والاعتمادات الدولية، والبحث العلمي الذي يترجم إلى ابتكارات نوعية، وذلك تطبيقًا لرؤيتها في أن تكون “الخيار الأفضل للعلماء والمتعلمين”.

جاء حديث عبد الرحيم خلال استضافته في البرنامج الذي تقدمه الإعلاميتان ناديا الزعبي ورهف صوالحة، وتم تصويره في حرم جامعة البترا، حيث استعرض بالأرقام والأمثلة القفزات التي حققتها الجامعة في مجالات الاعتماد الدولي والإنتاج البحثي والابتكارات الحائزة على جوائز.

أشار رئيس الجامعة إلى أن ثقافة الجودة مكنت الجامعة من الحصول على شهادة ضمان الجودة الأردنية كأول جامعة في المملكة، وفتحت الباب أمام سلسلة من الاعتمادات الدولية التي تجاوزت العشرين اعتمادًا من هيئات أمريكية وبريطانية وألمانية وفرنسية في تخصصات الصيدلة وعلم الحاسوب وإدارة الأعمال والحقوق والكيمياء.

وكشف عبد الرحيم عن قفزة نوعية في الإنتاج البحثي، الذي ارتفع من 150 بحثًا سنويًا إلى ما يقارب 600 بحث متوقع هذا العام، مرجعًا الفضل في ذلك إلى سياسات تحفيزية، مثل إطلاق “جائزة الباحث المتميز” على مستوى كل قسم أكاديمي.

وأوضح أن هذا التميز البحثي توج بابتكارات نوعية حصدت جوائز مرموقة، مثل الفوز بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي عن مشروعي “وحدة الدراسات عن الحيوانات المخبرية” وابتكار طرق لتوصيل “الأنسولين عن طريق الفم” باستخدام تقنيات النانو.

شدد عبد الرحيم على أن هذه الإنجازات تتم في “حرم ذكي ومستدام وجاذب”، مؤكدًا أن نجاح الجامعة الحقيقي يقاس بقصص نجاح خريجيها في مختلف المواقع المهنية، والذين يمثلون أهم مؤشر على جودة ومخرجات العملية التعليمية في الجامعة.