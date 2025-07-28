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استقرار أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 67.60 دينارا

دقيقة واحدة ago
استقرار أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 67.60 دينارا

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.60 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.40 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 77.60 دينارا، و60.0 دينارا، و45.60 دينارا على التوالي


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