بألم وحرقةً المحامي حسين احمد يكتب ،على طرفِ الطريق .. مصائب قوم عند قوم فوائد

وطنا اليوم: كتب المحامي حسين احمد

على طرف الطريق، في منطقة الثنية الكرك ،وقبل أن أصل إلى المحكمة، لمحتُ مشهدًا صغيرًا يحمل في طياته حكاية كبيرة.

بسطاتٌ متراصّة، وبضائع تُباع بأقل من نصف الثمن… “بضاعة القرية الصينية”، كما قيل لي. والكل يتهافت للشراء.

سألتُ أحد الباعة:

قال بأسى فيه نبرة رضا:

“احترقت القرية بما فيها، وما تبقّى من البضاعة سحبناه وأصلحناه، وها نحن نبيعه بنصّ القيمة… قدر الله وما شاء فعل.”

تأملتُ، وسرحت بعيدًا…

ما بين مصيبةٍ حلت بأناس، ورزقٍ جاء لآخرين، تتجلّى سنن الحياة…

مصائبُ قومٍ، نعم، عند قومٍ فوائد.

لكن ليس دائمًا في الأمر فرحٌ مطلق، ولا حزنٌ مطلق.

فكل ربحٍ هنا… بدأ بحرقة هناك.

وكل نعمةٍ في مكان… بدأت بنقمةٍ في مكانٍ آخر.

فسبحان من يُدبّر بحكمته الأقدار.

الله يجبر عن أصحابها ويعوضهم خيرا