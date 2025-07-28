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وزارة الصحة: لا نرضى بأي خلل بالبرنامج الوطني للتطعيم

20 ثانية ago
وزارة الصحة: لا نرضى بأي خلل بالبرنامج الوطني للتطعيم

وطنا اليوم:ردت مدير مديرية التزويد في وزارة الصحة، الدكتورة ريم الهباهبة، الاثنين، على ملاحظات حول عدم توفر “سرنجات” التطعيم للأطفال في مراكز صحية حكومية.
وقالت الهباهبة ، أن لدى وزارة الصحة برنامجا وطيا للتطعيم يشمل 10 مطاعيم، و”السرنجات” متوفرة لمعظمها، دون انقطاع.
وأضافت أن برنامجا واحدا من ضمن برامج التطعيم وهو (bcg) انقطع لأيام عدة فقط، وجرى تأمين “السرنجات” الأسبوع الماضي.
وأوضحت الهباهبة أن وزارة الصحة لا ترضى بأي خلل بالبرنامج الوطني للتطعيم.
وأشارت إلى أن الانقطاع حدث بسبب حاجة المطعوم (bcg) إلى مواصفات معينة غير موجودة في الصيدليات، وله “سرنجة” خاصة مختلفة عن العادية المتوفرة، وموجودة لدى موّرد وحيد فقط.


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