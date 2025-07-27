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الخطيب: لوحات المركبات المميزة توفر مصدر دخل لصندوق دعم الطالب

12 ثانية ago
الخطيب: لوحات المركبات المميزة توفر مصدر دخل لصندوق دعم الطالب

وطنا اليوم:أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، ستكون انعكاساته إيجابية بشكل كبير على صندوق دعم الطالب.
وأشار الخطيب أن القرار يُعد ترجمة عملية للتوجيهات الملكية، ويعكس حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في العدالة التعليمية من خلال تسخير عوائد قطاع الترخيص لقضية حيوية تلامس مستقبل آلاف الطلبة الجامعيين.
وبين الخطيب أن قرار الحكومة بتخصيص عوائد بيع لوحات المركبات لصندوق الطالب الجامعي سيمكن الوزارة من زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالصندوق.
وأوضح الخطيب أن أهم ما في هذا القرار أنه يوفر مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في نمو المخصصات المالية المرصودة له، بحيث يكون له أثر إيجابي كبير على صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية، الأمر الذي يمكن الوزارة من زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض التي يقدمها الصندوق سنويًا.


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