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مركز الدراسات الاستراتيجيه لحزب عزم

19 ثانية ago
مركز الدراسات الاستراتيجيه لحزب عزم

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
سيقوم حزب عزم يوم الأربعاء القادم بإشهار مركز حزب عزم للدراسات الاستراتيجية وهي خطوة متقدمة وموفقة من الحزب ، تنم عن رؤية الحزب بأهمية إيجاد مركز للدراسات لدى الأحزاب السياسية ، بهدف تطوير وتحديث عملها وأنشطتها ، وفق دراسات وأبحاث علمية منظمة ومنتظمة ، وليس على نظام الفزعة والعمل بالقطعة، أو المقترحات العارضة ، وهذا المركز بالتأكيد سوف يساهم في تعزيز نجاح منظومة التحديث السياسي ، وكان الأولى أن تقوم وزارة الشؤون السياسية بهذا العمل، وتوفير مديرية للدراسات لديها، تهدف إلى وضع خطط استراتيجية لعملها لسنوات عدة ، كما يتطلب من كافة الأحزاب السياسية الأخرى ممن ليس لديها هكذا مركز أن تحذوا حذوه حزب زمزم والتوجه نحو إيجاد مركز للدراسات وتوفر له الكوادر البشرية اللازمة والمتخصصة بالحقل السياسي والحزبي ، على أن تقوم بعملها وفق أسس علمية وقانونية متقدمة لرفع من شأن الأحزاب ، ورسم الخطط والسناريوهات لنشر الحزب أفقياً في كافة المناطق ، والسعي بجدية للبدء بالتحضير للمشاركة بالانتخابات المختلفة سواء المحلية ، أو النيابية ، أو حتى النقابية والطلابية في الجامعات ، ليكون للحزب حضور واسع، والسعي للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية للوصول إلى تشكيل الحكومة مستقبلا ليتمكن من تنفيذ برامجه ورؤاه وطروحاته لمختلف القضايا الوطنية ، نتمنى لحزب عزم التوفيق والنجاح وتنشيط عمل المركز ، لا أن يكون مجرد عنوان على الهكيل التنظيمي للحزب ، وللحديث بقية.


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