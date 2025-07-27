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جامعة البترا تكرّم المدرب الوطني أحمد هايل قبيل توجهه إلى الكويت

24 ثانية ago
جامعة البترا تكرّم المدرب الوطني أحمد هايل قبيل توجهه إلى الكويت

وطنا اليوم:كرّمت جامعة البترا المدرب الوطني لكرة القدم، أحمد هايل، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة كرة القدم الأردنية، ولمساندته فريق الجامعة في مختلف المنافسات الرياضية.
وسلّم رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، درعًا تذكاريًا للمدرب هايل خلال استقباله في مكتبه، بحضور عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم، الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية، السيد علاء عربيات.
وأكد عبد الرحيم أن هذه الخطوة الاحترافية لهايل تعكس ثقة الأندية العربية بكفاءة المدرب الأردني، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة كمدرب عام لفريق النادي العربي الكويتي.
من جهته، شكر هايل جامعة البترا على هذه اللفتة التقديرية، مؤكدًا حرصه على تمثيل المدرب الأردني بصورة مشرفة في مسيرته الاحترافية المقبلة.


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