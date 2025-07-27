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اللاعب الكوري سون هيونغ مين يناشد العالم لدعم فلسطين

13 ثانية ago
اللاعب الكوري سون هيونغ مين يناشد العالم لدعم فلسطين

وطنا اليوم:وجّه نجم نادي توتنهام الإنجليزي وقائد المنتخب الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، نداءً إنسانيًا عاجلًا لدعم الشعب الفلسطيني، من خلال فيديو نشره برنامج الغذاء العالمي يوم السبت، طالب فيه بالتبرع للمساهمة في توفير الطعام للعائلات والأطفال الذين يواجهون الجوع الحاد في فلسطين، على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال سون :
“في فلسطين، يعاني العديد من العائلات والأطفال من جوع حاد. إن توفير الطعام لهم هو بمثابة منحهم حياة كريمة.”

وأكد نجم توتنهام:
“بهذه الكلمات، أُكافح المجاعة حول العالم مع برنامج الغذاء العالمي… في الأماكن التي يكثر فيها المتضررون من المجاعة، يمكنكم إنقاذ الأرواح بتقديم وجبات ساخنة. أفضل هدية يمكننا تقديمها لهم هي الطعام. تبرعوا من فضلكم.”
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لمواقف إنسانية سابقة من اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، الذي عبّر علنًا عن تضامنه مع فلسطين. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد تعادل منتخب بلاده 1-1 مع فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، قال سون:
“أود أن أهنئ المنتخب الفلسطيني على جهوده المبذولة. رغم الوضع الصعب، كانوا مستعدين جيدًا ونفذوا خطتهم بإتقان. عملهم الجاد ملهم حقًا، وأعتقد أننا قادرون على التعلم منهم.”
ومنذ انضمامه إلى توتنهام عام 2015، بات سون أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، حيث توج مؤخرًا بلقب الدوري الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وهو أول ألقابه مع النادي اللندني. ورغم تفعيل خيار تمديد عقده حتى يونيو/حزيران 2026، تشير تقارير صحفية إلى قرب رحيله إلى فنربخشة التركي خلال الصيف الجاري


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