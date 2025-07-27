بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

خمسة أسئلة أمام الناطق باسم الحكومة

23 ثانية ago
خمسة أسئلة أمام الناطق باسم الحكومة

بقلم الخبير موسى الصبيحي

سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!

١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!

٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!

٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!

٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟

٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).

فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:49

رئيس الوزراء في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام وأبو السعود يتولَّى مهامه بالوكالة

09:46

لماذا الأردن وحده في مرمى الغمز واللمز؟

09:43

الوزير الرواشدة عن ‏المقدم عوض الشريفين : رجل الأمن البشوش

09:34

مقتل ضابط وجندي في عملية المقاومة بخان يونس

09:30

تحرّك قوافل مساعدات نحو غزة وبن غفير يصف الخطوة بـ الخطأ الفادح

09:24

ويتكوف: المفاوضات مع حماس بدأت تعود إلى مسارها

09:18

الأردن يسير 60 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية لغزة

09:14

الاحتلال يعلن هدنة إنسانية مؤقتة ويقتحم سفينة حنظلة

00:56

وزارة الطاقة والثروة المعدنية: فتح الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

00:29

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025

00:05

جمهور عيسى السقار يتوجه نجماً لمهرجان جرش 2025

00:00

جرش يفتتح مهرجان “المونودراما” بمشاركة عربية لافتة

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات