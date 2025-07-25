تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:شهدت إحدى الجامعات الأردنية خلال أيام حفلات التخريج حادثة أثارت الاستياء، حيث قام عدد من الأشخاص من خارج الجامعة بالدخول عنوة إلى الحرم الجامعي، رغم أن التعليمات الرسمية تمنع دخول غير المصرح لهم في مثل هذه المناسبات.

ووفق مصادر داخل الجامعة، فإن هؤلاء الأشخاص لا تربطهم أي صلة رسمية بالجامعة، سواء كعاملين أو كطلبة، كما لا علاقة لهم بالحفل أو بالمشاركين فيه، إلا أن علاقاتهم الشخصية ببعض مدراء الدوائر ذات الأهمية داخل الجامعة، والمنظمة لحفل التخرج سهلت دخولهم رغم معارضة الأمن الجامعي، الذي حاول منعهم وفق التعليمات المعمول بها.

وقد تطورت الحادثة إلى اشتباك مباشر مع أفراد الأمن الجامعي أثناء محاولتهم أداء واجبهم الرسمي، إلا أن تدخل بعض المسؤولين حال دون تمكن الأمن من القيام بدوره بالشكل المطلوب، ما شكل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات وتعطيلاً لعمل موظفي الأمن الذين يمثلون الواجهة الأولى للجامعة.

ويعبر عدد من موظفي الجامعة عن استيائهم من مثل هذه التصرفات، التي تعرقل أداءهم وتنتقص من هيبة المؤسسة والتعليمات الناظمة لعملها، مؤكدين أن رجال الأمن الجامعي يلتزمون بتطبيق التعليمات بحيادية تامة، ويعكسون صورة مثالية ملتزمة عن الجامعة، مطالبين بضرورة احترام دورهم وعدم تهميشهم أو تجاوزهم في مثل هذه المواقف.