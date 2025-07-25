أيمن ..الفحيصي

بفلم عبدالهادي راجي

ياما تشاجرنا مع ايمن سماوي أثناء تسلمه إدارة مهرجان الفحيص ، طبعا مشاجراتنا كانت عتبا ومحبة .. وتنتهي كل المشاجرات غالبا بالولائم ، أيمن هو من كان يقوم بإنهائها … ولا بد من وليمة في منزله ، أو في وتر زرياب ..

الفحيص هي المدينة الوحيدة في الأردن التي ترفض أن ينام أحد وهو غاضب منها … الفحيص حملت كل فرح البلد على أكتافها ، كيف إذا لا يكون ( عيالها) مثل تضاريسها ، وعر وصخر .. ولكن قلوبهم مثل النسمة السكرى ، إن مست الخد .

تحمل أيمن سماوي على مدى عامين من عمر المهرجان ما لم يحتمله أحد … تحمل النهش والإستزلالام والتشكيك … وحين كان بعض عتاة القرار يطلبون منه ، فقط ان يسجل شكوى … كان يرفض ويقول : ( اللي بدو يتصدى للعمل العام بدو يتحمل ) ..وها هو يقود مهرجان جرش بكل اقتدار ..

أيمن من مدينة للصليب فيها هوية أردنية شرسة، لا تهادن ولا تذوب ولا تندثر … من مدينة الصليب فيها – حتى الصليب – يقاتل دفاعا عن الدولة والعرش والبلد والحلم .