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جرش: مشروع القرية السياحية البيئية يعيد الأمل بالتنمية والتشغيل

25 يوليو 2025
جرش: مشروع القرية السياحية البيئية يعيد الأمل بالتنمية والتشغيل

وطنا اليوم:يشكل مشروع القرية السياحية البيئية في جرش، فرصة تنموية واعدة يعول عليها لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.
وقال مدير المشروع المهندس أسامة حسن، إن التنفيذ الفعلي للمشروع قد بدأ بالفعل، مشيرا إلى أنه سيوفر نحو مئتي فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، وسيتضمن إقامة فندق سياحي من فئة أربع نجوم يضم 55 غرفة إلى جانب مرافق خدمية وتراثية ومجتمعية تهدف إلى تنشيط السياحة المحلية.
وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع المتوقعة تصل إلى عامين سيتم خلالها تشغيل كفاءات محلية في مجالات السياحة والآثار مما يسهم في معالجة مشكلة البطالة بين الخريجين ويساعد على إطالة مدة إقامة السائح داخل المدينة.
وبين أن المشروع تبلغ كلفته نحو 7 ملايين دينار في موقع المدينة الصناعية التي تعثرت عام 2023، حيث تم تحويل طبيعة المشروع إلى سياحي بيئي في إطار رؤية جديدة تستند إلى استثمار الميزات النسبية التي تتمتع بها جرش في مجالي السياحة والبيئة.


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