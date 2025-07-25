حالة يُسمَح فيها للمشترك سحب اشتراكاته من الضمان

الخبير موسى الصبيحي

أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليه الذي أكمل سن الستين أو المؤمّن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين خارج الخدمة المشمولة بالضمان، أي كان منقطعاً عن الاشتراك، ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وهي ( 180 ) اشتراكاً على الأقل، أجاز له سحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة.

مع أن القانون منحه الفرصة لاستكمال الاشتراك إما من خلال الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه الأردني، أو من خلال منشأة يلتحق بالعمل لديها للأردني وغير الأردني، وفي حالات سمح له بضم مدة اشتراك افتراضية (شراء مدة افتراضية) لا تزيد على ( 8 ) سنوات لغايات تمكينه من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.

والأفضل دائماً هو استكمال مدة الاشتراك أو ضم مدة افتراضية من أجل الحصول على راتب التقاعد، وهذا ما أنصح به الجميع.