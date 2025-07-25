بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

حالة يُسمَح فيها للمشترك سحب اشتراكاته من الضمان

25 يوليو 2025
حالة يُسمَح فيها للمشترك سحب اشتراكاته من الضمان

الخبير موسى الصبيحي

أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليه الذي أكمل سن الستين أو المؤمّن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين خارج الخدمة المشمولة بالضمان، أي كان منقطعاً عن الاشتراك، ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وهي ( 180 ) اشتراكاً على الأقل، أجاز له سحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة.
مع أن القانون منحه الفرصة لاستكمال الاشتراك إما من خلال الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه الأردني، أو من خلال منشأة يلتحق بالعمل لديها للأردني وغير الأردني، وفي حالات سمح له بضم مدة اشتراك افتراضية (شراء مدة افتراضية) لا تزيد على ( 8 ) سنوات لغايات تمكينه من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.
والأفضل دائماً هو استكمال مدة الاشتراك أو ضم مدة افتراضية من أجل الحصول على راتب التقاعد، وهذا ما أنصح به الجميع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

21:01

حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

20:57

بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

20:55

شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

20:50

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الأردن.. في وجه العاصفة ثابت، وفي زمن التخوين صادق

20:50

مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

20:49

تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

20:45

ترامب يؤكد أن حماس لا تريد اتفاقا ونتنياهو: ندرس خيارات لإعادة الرهائن

20:41

مختصون: الأردن يقدم جهودا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة

20:37

مؤسسات في غزة تشيد بالجهود الأردنية لإدخال المساعدات المنقذة للحياة

20:34

قراءة | ليس دفاعًا.. بل تذكيرٌ لمن نسي .. حين يساء للأوفياء

20:25

الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات