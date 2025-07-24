الغطرسه والقوه لا تدوم

د مصطفى عيروط

من يستخدم الغطرسه(الغرور والجبروت اي من يظن بتملك الحق المطلق في السيطره وفرض القرار بالقوة وممارسة التجويع لآخرين طوالتصرف بظلم وتعال دون احترام لحقوق الآخرين العادله والتاريخية )

ومن المفروض بأن من يملك مراكز أبحاث كثيره أن يقوم بتوعية ممارسي الغطرسه والقوة بأن الامبراطوريات التاليه حكمت وسبب زوالها وشكل الغطرسه التي ادت إلى سقوطها وزوالها

واليكم ما قرأته

الفرعونية (المصرية) من القرن 15 ق.م حتى 1200 ق.م تقريبًا توسع عسكري وفرض السيطرة وانتهت بمقاومة الشعوب

الآشورية 900–612 ق.م بطش وقمع وتمزيق المجتمعات وانتهت في الثورات الداخلية وهجمات البابليين

البابلية الجديدة 612–539 ق.م سبي وتهجير سقطت أمام الفرس

الفارسية الأخمينية 539–332 ق.م فرض الضرائب والثقافة بالقوة سقطت أمام الإسكندر المقدوني

اليونانية (المقدونية) 332–63 ق.م تعالي ثقافي وفرض الهيلينية سقطت في انقسام داخلي وضعف الحكم

الرومانية 63 ق.م – 395 م استبداد وفرض أمورا لا تطاق واستخدام القوة العسكرية فانتهت بتفكك الإمبراطورية الرومانية

البيزنطية (الروم الشرقية) 395 – 636 مارست اضطهاد فسقطت أمام الفتح الإسلامي

الصليبية 1099 – 1291 م استعمار واستعلاء سقطت بقيادة (صلاح الدين الايوبي )

العثمانية 1516 – 1918 م تسلط مركزي واحتقار آخرين وضعف داخلي وانتهت بهزيمة بالحرب العالمية الأولى

الاستعمار الفرنسي/البريطاني 1918 – 1946 م سيطرة بالقوة وانتهت في الثورات و طلب الاستقلال الوطني

كل هذه الإمبراطوريات امتلكت قوة عسكرية وتنظيمية هائلة، لكنها مارست الغطرسة بأشكال مختلفة: القهر، الاستغلال، محاولات محو الهوية، أو التوسع بالقوة.

لم تبقَ أي منها، لأن الشعوب قاومت، والتاريخ لا يرحم المتغطرسين.

فالاقليم كما في التاريخ كان مركزا للصراع بين الامبراطوريات الكبرى وتعاقب عليه امبراطوريات ظنت كل واحده أن بقاءها ابدي (الامبراطوريه الاشوريه-البابليه- الفرعونيه – الفارسيه -اليونانيه -الرومانيه-البيزنطيه -الصليبيه -العثما نيه -وحتى. الاستعمار الفرنسي والبريطاني

وهذا دليل تاريخي على أن الغطرسه بمحاولات إنكار حقوق الآخرين والغطرسه ومهما امتلك المتغطرس من قوة عسكريه وجيوش لا يمكن أن يصمد أمام إصرار الشعوب على نيل حقوقهم العادله وتغير الزمن لصالح أصحاب الحق

ولقد أثبت التاريخ بأن القوه العادله هي التي تدوم فينصفها التاريخ ففي القرن العشرين انهار نظام هتلر النازي الذي قام على التوسع والغطرسه لأن الغطرسه تؤدي إلى الغرور والغرور يعمي البصر والبصيرة فيتخذ المتغطرسون قرارات خاطئه ويستهينون بحقوق اخرين وحقوقهم العادله وقد يمارسون تجويع الآخرين فممارسة التجويع كسلاح مما يعجل بسقوط اي قوة متغطرسه ولا يمكن أن تدوم قوى متغطرسه والذي يدوم العدل واحترام الآخرين والسلام والتنميه والتوازن والانصاف والتواضع

ومن يأخذ العبر من التاريخ ويؤمن بالسلام العادل والتعاون والتنميه وعطاء حقوق الآخرين بعدل وإنصاف يخلده التاريخ

ومن يقرأ التاريخ يأخذ دروسا وعبر

فمن يهب لنجدة الآخرين ومدهم بما يحتاجوه من دواء وطعام لإبعاد الجوع عنهم والأمراض عنهم سيخلده التاريخ بإنصاف ويلتف الجميع حوله

ومن يعمل من أجل السلام العادل والتنميه والتعاون ولمصلحة الشعوب سيخلده التاريخ.