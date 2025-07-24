المومني : الأردن مستمر بالضغط لادخال المساعدات لغزة

وطنا اليوم:في تصريح حازم ، أكد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن الأردن سيطبق القانون وسيلجأ للملاحقة القانونية ضد كل من يستغل موضوع المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة للإساءة للمملكة ومواقفها الثابتة.

وشدد المومني على أن الأردن، ورغم كل المعيقات، يفخر بأنه أول من يبادر ويرسل المساعدات، مؤكداً أن “المعيقات الإسرائيلية تبقى العائق الأساسي بوجه وصول المساعدات”.

وأشار المومني إلى أن المملكة مستمرة في استخدام كافة أدواتها للضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.

واكد الوزير بأن ما يصل إلى غزة حالياً “ما هو إلا جزء قليل مما هو مطلوب”، مضيفاً: “لكن هذا يجب ألا يقلل من شأن المساعدات أو النبل الإنساني الذي تمثله”.

وأوضح أن المملكة سخّرت كافة إمكاناتها في التعامل مع الحرب على غزة، من خلال إرسال المساعدات جوًا وبرًا، وتقديم الدعم الطبي عبر المستشفيات الميدانية والمستلزمات العلاجية، إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية المستمرة مع المجتمع الدولي.

وشدد على أنه لا يجوز استخدام الغذاء والدواء كسلاح سياسي، وأن وهذا أمر مرفوض أخلاقيا وإنسانيا ويتعارض بوضوح مع القانون الدولي، مبينا أن كل التحركات الأردنية تصب في اتجاه الضغط على إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات.