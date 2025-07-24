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التربية: نتائج الثانوية العامة في النصف الأول من آب

24 يوليو 2025
التربية: نتائج الثانوية العامة في النصف الأول من آب

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، الخميس، أن إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، سيكون في النصف الأول من آب/أغسطس المقبل.
وقال حياصات، إنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي، وإنما ستكون في النصف الأول من الشهر المقبل عقب الانتهاء من إجراءات التفتيش والتدقيق والمطابقة والإدخال النهائي للعلامات.
وأضاف أن النتائج ستكون إلكترونية كالمعتاد، ومن ثم ستوزع النتائج الورقية على المديريات والمدارس.
وانتهى طلبة الثانوية العامة، من التقدم لامتحاناتهم في العاشر من تموز/يوليو الجاري، بعدما تقدموا لامتحان مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع في جلسة واحدة.
وشارك في امتحانات شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2025 التي بدأت في 19 حزيران/يونيو الماضي، 209871 مشتركا ومشتركة، منهم 147461 من الطلبة النظاميين، و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.


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