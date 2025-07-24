نانسي الهندي أول سيدة أردنية تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو

وطنا اليوم:فازت الأردنية نانسي الهندي اليوم الخميس، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتعتبر الهندي أول أردنية تفوز بهذا المنصب الكبير، حيث تم انتخابها لهذه المنصب في ظل السمعة العطرة التي تتمتع بها التايكواندو الأردنية عربيا وقاريا ودوليا، إضافة إلى خبرتها وإنجازاتها في لعبة التايكواندو كلاعبة سابقة متألقة وإدارية متميزة.

وخاضت الهندي التي ترشحت بصفتها عضوا في مجلس الاتحاد الأردني للتايكواندو، الانتخابات اليوم في ماليزيا بالتنافس مع 18 مرشحا من مختلف دول آسيا، حيث حصلت على 41 صوتا كصاحبة أعلى الأصوات بين المرشحين، ليعلن الاتحاد الآسيوي فوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو.

وقالت الهندي التي تعتبر أول سيدة أردنية وعربية وفي منطقة الشرق الأوسط، تحصل على 8 دان في لعبة التايكواندو، إن فوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو يعتبر إنجازا جديدا للأردن والرياضة الأردنية، خاصة التايكواندو.

وقالت إن التايكواندو الأردنية تحظى بسمعة عطره عربيا وآسيويا وعالميا، وهذا جاء نتيجة تألق أبطال الأردن في كل المشاركات.

وأضافت: “فخورة كوني أول أردنية تفوز بهذا المنصب المهم، وسأبذل جهدي لتطوير اللعبة في مختلف المجالات، وعكس صورة حضارية عن الأردن والتايكواندو الأردنية.

يشار إلى أن نانسي الهندي سبق وأن مثلت المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة ونجحت في حصد الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد قبل أن تعتزل وتتحول للعمل الإداري في اللعبة، من خلال منصبها كعضو في مجلس اتحاد التايكواندو.