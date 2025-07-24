إطالة اللسان على الاردن… ومتسكعي الوطنية..!

د. مفضي المومني

بداية… لست من كتاب التدخل السريع اصحاب المصالح… وركاب الموجات… أنا مواطن اردني عربي وبس…!.

ثانياً: وجع غزة وفلسطين وجع كل اردني حر…وليس بحاجة لصكوك غفران أو ولاء من متسكعي الاوطان.. واصحاب الحقد الدفين….في لوبيات الفنادق…وبورصات شراء الذمم..!.

ثالثا: كل الامة العربية والاسلامية… مقصرة ومتخاذلة… ولم تعمل ما يجب ولو بالحد الأدنى لوقف مذابح وتجويع اخوتنا في غزة…! ومع هذا يبقى دور شعبنا وبلدنا متقدماً على الجميع… رغم الهمز واللمز… وتصنيفات الوطنية والخيانة التي توزع بمنسوب الحقد والجحود…ولا تعرف إلا الطعن بخاصرة الاردن… وتسكت خوفاً عن ذكر غيرنا… ولو همساً..!

الاردن يا سادة ليس قوة عظمى.. لا اقتصادياً ولا عسكرياً… ولكن عظمة الانسان الاردني ووطنيته وعروبيته لم تتزعزع يوماً…وبينه وبين فلسطين وغزة وحدة دم وحياة…ويؤدي ضمن ما يستطيع… وتستطيع سياسته… وعينه على اخوتنا في فلسطين و على مواطنه… المثقل بالهموم…!.

فلا تطلبوا منا أكثر مما نستطيع… وتقدموا أنتم ومن لا تستطيعون نقدهم… وسنكون معكم….، لكنكم تجترون ألاحقاد… وتظنون أن حيط بلدنا واطي… وهو أعلى من كل زبانية تجارة المواقف والاوطان… ولا ينتظر شهادات حسن سلوك منكم ومن غيركم… ولا يمن على اخوتنا في فلسطين وغزة…فهذا واجبنا… نفهمه ونقدمة من القلب.. رغم كل المعيقات والضغوط على بلدنا.. ولمن يعرف التاريخ… لا يوجد عشيرة اردنية لم تقدم شهداء لفلسطين…تحتضنهم ارض فلسطين… وشواهد قبورهم مازالت مخضبة بالدم… وما زلنا على العهد… .

قد الوم اعلامنا الرسمي.. والذي لا يواجه ولا يعري كل من يطعن ببلدنا… ولا يرسخ دور الاردن ويضعه في عيون كل جاحد… وربما هو الآن بحاجة لتغيير منهجه وشخوصه… ليس من باب الرد… بل من باب؛ أن أي إساءة لبلدنا هي خدمة لعدونا… وأيضاً… هذا ليس وقت ردح وتصفية حسابات…واهلنا يقتلون ويجوعون…! يجب ان تصب كل الجهود لخدمة القضية ووقف دوامة القتل الممنهج لشعب غزة وفلسطين المحتلة…

ولكم أن تفهموا أننا امام عدو… اكبر من الماثل أمامكم… وأنكم ستندمون في تخاذلكم عندما يصلكم الدور… وأكلت يوم اكل الثور الابيض… وحسبنا الله ونعم الوكيل… متى ستخرجون من مستنقع الإسفاف… والجحود.

هذا الوطن ولد عروبياً… وعاش عروبياً… ولن يكون إلا عروبياً… وننتظر همتكم إن كان لديكم بقايا همة…! أو اتحفونا بسكوتكم.. ( وبلاش كثر لقلقه على بلدنا)

حمى الله الاردن