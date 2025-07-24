بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

جرش وغزة: بين الواجب القومي والهوية الحضارية

6 ثواني ago
جرش وغزة: بين الواجب القومي والهوية الحضارية

د. روان سليمان الحياري
في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تبرز الدولة الأردنية فلسفتها السياسية العميقة بثنائية تختزل الثبات الثقافي والالتزام القومي، بين مهرجان جرش بما يحمله من رسائل هوية واعتزاز بالذات الحضارية، والجسر الإنساني المتدفق إلى غزة، الذي يعكس تجذر الواجب العربي والإنساني في قلب القرار الأردني.
ليست هذه الثنائية ترفًا في زمن العواصف، بل تعبيرٌ راسخ عن معادلة حكم راشدة، تدرك أن حماية المصالح العليا لا تتناقض مع أداء الواجب القومي، بل تتكامل معه في مشروع الدولة العاقلة. فبينما يُحيي مهرجان جرش رسالة الأردن الحضارية، ويعيد التأكيد على موقعه كجسر ثقافي بين الشرق والغرب، تأتي المساعدات المتواصلة إلى غزة – رغم التحديات – لتؤكد موقف الأردن المتقدم في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
إن ما تقوم به الدولة الأردنية اليوم هو تثبيت لنهج متوازن، يُفصل بين الصخب الإعلامي والقرار الاستراتيجي، ويجمع بين نعومة القوة الثقافية وصلابة الموقف الإنساني. فهي لا تساوم على مصالحها العليا وأمنها القومي وحقوقها، ولا تتخلى عن واجباتها، مدفوعة بعقيدتها السياسية التي ترى في فلسطين قضية مركزية، وفي الإنسان العربي شقيقًا لا تُغلق دونه الأبواب.
وهكذا، تظل دولتنا الأردنية بقيادة جلالة الملك -التي من حقنا وواجبنا أن نفخر بها- ثابتة على خطّ الاشتباك الحضاري والسياسي، من جرش إلى غزة، بثقة السيادة، وبوصلة الواجب، وحكمة الدولة الاردنية، الدولة الراسخة المعطاءة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:26

في جرش كل البدايات لكل شيء

09:26

إفتتاح إستثنائي لفعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 39

09:18

حماس تسلّم ردها للوسطاء ومحادثات مرتقبة في إيطاليا

09:11

استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم وجنين

09:06

الصفدي وروبيو يبحثان الشراكة الاستراتيجية والأوضاع الإقليمية

01:10

110 شاحنة طحين من الأردن إلى غزة ‏… يوم النخوة عنوانه: “نبقى أهل وأخوة وعزوة وسند” ‏

00:58

أردنيات صنعن التاريخ من 12000 ق.م إلى 1921م” كتاب جديد صاد دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع في عمّان

22:02

الأردن وكسر الحصار: حين تُحرِج الأفعال صمت العالم

21:29

“إرادة والوطني الإسلامي” تحذر: لا تلمّحوا برفع سن التقاعد قبل كشف خسائر استثمارات الضمان

20:46

وزير الثقافة: مهرجان جرش يحمل هموم الوطن ويقف بجانب قضايا الأمة العادلة

20:33

90 ألف امرأة وطفل بحاجة لعلاج من سوء التغذية بغزة

20:28

الطحين الأردني الأمل الذي تحدى جدار الجوع في غزة

وفيات
وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشاتوفيات الاثنين 21-7-2025وفيات الأحد 20-7-2025