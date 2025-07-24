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الصفدي وروبيو يبحثان الشراكة الاستراتيجية والأوضاع الإقليمية

15 ثانية ago
الصفدي وروبيو يبحثان الشراكة الاستراتيجية والأوضاع الإقليمية

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية.
وأكد الصفدي وروبيو أهمية علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة، وتطويرها في جميع المجالات.
وأشاد الصفدي بالدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة للأردن، فيما أكّد روبيو أهمية دور المملكة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحث الصفدي وروبيو جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أكّد الصفدي دعم المملكة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل لاتفاقية تبادل تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار.
كما بحث الوزيران جهود وقف التصعيد في الضفة الغربية. وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وخصوصًا تنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي أُنجِز خلال استضافة المملكة محادثات أردنية أميركية سورية يوم السبت الماضي، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا.
وأكّد روبيو ضرورة اعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة في جنوب سوريا وحماية جميع المدنيين.
وشدّد الصفدي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإدخال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وبسط سيادة الدولة السورية والقانون على جميع الأرض السورية.
وأكد الصفدي ضرورة دعم مسيرة إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة وحقوق جميع السوريين.
واتفق الصفدي وروبيو على إدامة التنسيق والتواصل في جهود زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية وحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.


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