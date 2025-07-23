بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

110 شاحنة طحين من الأردن إلى غزة ‏… يوم النخوة عنوانه: “نبقى أهل وأخوة وعزوة وسند” ‏

12 دقيقة ago
110 شاحنة طحين من الأردن إلى غزة ‏… يوم النخوة عنوانه: “نبقى أهل وأخوة وعزوة وسند” ‏

بقلم دلال اللواما
استاذة العلوم السياسيه

‏في موقف جديد يجسد ثبات الأردن على مواقفه القومية والإنسانية، وجّه جلالة الملك عبد الله الثاني بتأمين شاحنات محملة بالطحين لإغاثة أهلنا في شمال وجنوب قطاع غزة، في ظل الحرب الشرسة والتجويع الممنهج الذي يطال أبناء القطاع الصامد.
‏هذه المبادرة الملكية النبيلة تأتي ضمن سلسلة من المواقف الأردنية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، في وقتٍ يعاني فيه الغزيون من ظروف إنسانية كارثية نتيجة استمرار العدوان والحصار.
‏‏”لن نتخلى عن غزة… ولا عن فلسطين”
‏جاءت هذه الخطوة تأكيداً جديداً على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، لم ولن يتخلَّ عن موقفه الثابت تجاه الأشقاء في غزة، ولا عن القضية الفلسطينية برمتها، وهي مواقف مشهودة عبر السنوات، تُرسّخ معاني الأخوة والدم والمصير المشترك.
الهيئة الخيرية الهاشمية… أيادٍ ممتدة بالخير
‏وقد باشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بجهود حثيثة لإيصال هذه الإمدادات إلى مستحقيها في القطاع، رغم التحديات اللوجستية والأمنية. الهيئة، التي تمثل ذراع الخير الهاشمي، كانت ولا تزال على خط النار الإنساني، حاملة رسائل الرحمة والكرامة والوفاء من الشعب الأردني إلى أشقائه المحاصرين.
‏”يوم النخوة الأردنية” ليس يوماً واحداً، بل هو نهج متجذّر في وجدان الأردنيين وقيادتهم الهاشمية. فمن على ثرى الأردن الطهور، ترتفع أصواتنا:
‏”عاش الأردن حراً عزيزاً كريماً، وعاش جلالة الملك عبد الله الثاني بمواقفه العروبية الشريفة والثابتة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:58

أردنيات صنعن التاريخ من 12000 ق.م إلى 1921م” كتاب جديد صاد دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع في عمّان

22:02

الأردن وكسر الحصار: حين تُحرِج الأفعال صمت العالم

21:29

“إرادة والوطني الإسلامي” تحذر: لا تلمّحوا برفع سن التقاعد قبل كشف خسائر استثمارات الضمان

20:46

وزير الثقافة: مهرجان جرش يحمل هموم الوطن ويقف بجانب قضايا الأمة العادلة

20:33

90 ألف امرأة وطفل بحاجة لعلاج من سوء التغذية بغزة

20:28

الطحين الأردني الأمل الذي تحدى جدار الجوع في غزة

20:19

حسان يرعى انطلاق فعاليات مهرجان جرش بدورته الـ 39

20:14

دراسة تثير الفزع.. شباب أوروبا يميلون نحو الحكم المستبد

19:50

جدل بالعراق بعد رد محافظ البصرة على مواطن: سمحنا لك تتكلم معنا دون إساءة

19:39

القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي رفح

19:34

اتحاد الطائرة يلغي العقوبات المتخذة كافة بحق أركان اللعبة

19:30

قهوة على الطريق . ورسالة تحمل مخالفة

وفيات
وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشاتوفيات الاثنين 21-7-2025وفيات الأحد 20-7-2025