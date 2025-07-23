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اتحاد الطائرة يلغي العقوبات المتخذة كافة بحق أركان اللعبة

56 ثانية ago
اتحاد الطائرة يلغي العقوبات المتخذة كافة بحق أركان اللعبة

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل، إلغاء العقوبات المتخذة كافة بحق أركان اللعبة.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن شكره وتقديره لسمو الأميرة آية بنت فيصل، على دورها الداعم والمساند لكافة أركان اللعبة، لافتين إلى أن هذا القرار دليل على الدعم الكبير الذي تقدمه سموها للعبة بشكل عام، إضافة إلى توجيهاتها الدائمة بالوقوف خلف الأندية والتخفيف عنها في ظل ظروفها المالية.
ودعا الاتحاد، أركان اللعبة كافة إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من الجهود الجادة لمساندته في إنجاح البرامج التي يعتمد عليها في تطوير اللعبة، خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات واسعة للمنتخبات الوطنية سواء كانت الصالات أو الشواطئ.
كما دعا الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية خلال المنافسات فيما بينهم، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في إخراج المسابقات المحلية بالصورة الإيجابية التي تستحقها الكرة الطائرة الأردنية.


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