الهيئة الخيرية: وزعنا الطحين على الغزيين بشكل مباشر

وطنا اليوم:وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، الطحين بشكل مباشر بالتعاون مع شركائها في قطاع غزة “برنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي”، وفقا للأمين العام للهيئة حسين الشبلي.

ووصلت، اليوم، إلى قطاع غزة كمية كبيرة من أكياس الطحين، أدخلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.

وقال الشبلي، ، إنّ التعاون مع الشركاء يمكن أهالي القطاع من أخذ المساعدات بكل سهولة ولا يعرضهم لأي أذى، ولتوزيع أكبر عدد ممكن من المساعدات.

وبين أن التركيز على توزيع الطحين نظرا للحالة الماسة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن الهيئة ستجهز طرودا غذائية متنوعة تشمل المواد كافة الإغاثية والطبية التي يحتاجها قطاع غزة، مؤكدا أنه يتوفر لدى الهيئة كميات مناسبة من المساعدات في المستودعات ومستعدون لإرسال مئات الشاحنات إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الأردن أرسل 147 شاحنة مساعدات إنسانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى قطاع غزة.

وأكّد أن المعيق الرئيسي في وصول المساعدات هي منع إدخال الشاحنات أما إذا سُمح بإدخالها فسيكون هنالك استدامة “بالكم والنوع” من المواد التي تلبي الاحتياجات في الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن، الهيئة مستعدة لإرسال أكثر من 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة ولفترات مناسبة.

وتعد هذه الشحنة من أكبر دفعات الطحين التي تدخل إلى القطاع.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت الثلاثاء، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات غذائية لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، باتجاه شمالي القطاع.

وسُيرت القافلة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وضمن تنسيق إنساني مكثّف لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.

وبلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت في القوافل نحو 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة) والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة)، إذ تمكنت الهيئة بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي من إدخال القافلة الأخيرة التي أرسلتها يوم الثلاثاء بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.