بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

هيئة الاعتماد تُقر خطة تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات في الجامعات

دقيقة واحدة ago
هيئة الاعتماد تُقر خطة تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات في الجامعات

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي، في جلسة عقدها أخيرا برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة، خطة تطوير شاملة لبرامج تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي، تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال زيارته للهيئة في أيلول الماضي.
وجاءت الخطة ثمرة لسلسلة لقاءات مؤسسية عقدتها الهيئة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وشملت لقاءين موسعين في جامعتي الأميرة سمية للتكنولوجيا والحسين التقنية، بحضور وزراء، ورؤساء جامعات، وخبراء مختصين، وممثلين عن القطاع الخاص، إضافة إلى أعضاء من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وتهدف الخطة إلى تعزيز جودة التعليم العالي في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الخريجين، وترسيخ مبدأ التعلم المرن والمستمر، من خلال عدد من المحاور، أبرزها: تعزيز الجانب العملي في الخطط الدراسية، بحيث لا تقل المساقات العملية عن 60 بالمئة من مجموع مساقات التخصص الإجبارية والاختيارية، وتفعيل التدريب الميداني ومشاريع التخرج بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تتضمن الخطة تطبيق نموذج “الدراسة الثنائية” (Dual Studies)، الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل بيئة العمل، ما يسهم في تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل ورفع كفاءاتهم التطبيقية.
وتشجع الخطة على حصول الطلبة على الشهادات المهنية وشهادات الاعتماد المصغرة (Micro-Credentials)، مع إمكانية احتسابها ضمن متطلبات التخرج، شريطة اعتمادها من قبل الهيئة.
وتلزم الخطة الجامعات برفع كفاءة الطلبة في اللغة الإنجليزية من خلال طرح مساقات تخصصية (ESP)، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة بالتعاون مع القطاع الصناعي، بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تدعو الجامعات إلى الحصول على الاعتمادات الدولية المتخصصة مثل اعتماد ABET، إلى جانب الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية كافة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، لما لذلك من أثر في تحسين جودة البرامج ورفع قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وربطت الخطة بين التوسع في الطاقة الاستيعابية لهذه البرامج ومدى التزامها بمعايير الجودة والتدريب العملي الفعلي.
وشددت على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس على شهادات مهنية حديثة ومعتمدة بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات التقنية وتحديث المحتوى الأكاديمي.
كما نصت على إصدار وثيقة رسمية مرافقة لكشف العلامات، توثق النشاطات العملية والبحثية والمهنية التي شارك بها الطالب، بهدف إبراز مهاراته التطبيقية وتسهيل تقييم جاهزيته من قبل جهات التوظيف.
وفي ختام الجلسة، شدد المجلس على أهمية التزام الجامعات بإجراء تقييم فصلي دوري لمتابعة تنفيذ بنود الخطة، ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول، بما يضمن استدامة الجودة ورفع جاهزية الخريجين للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:13

رئيس الأعيان: الأردن قادر على تجاوز تحدياته السياسية والأمنية والاقتصادية

16:05

عمّان الأهلية ضمن القائمة المختصرة لجوائز التايمز عربيا 2025 عن ثلاثة مشاريع ريادية

15:55

ترامب يعلن انسحاب أميركا من اليونسكو ويعتبرها معادية لـ تل أبيب

15:51

رسالة من سفيان نيابة عن آلاف الصامتين

15:49

With JOD 10,000 in Cash Support and One Year of Logistical Assistance ZINC Welcomes OrganicG Startup to its Business Accelerator Program

15:45

قرار هام من هيئة الاوراق المالية الى القدس للتأمين

15:43

بارّاك يسابق “الزمن السوري” لإنجاز مهمة “نزع السلاح”

15:37

الجيش يحبط محاولة تسلل أشخاص على الحدود السورية

15:32

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

15:20

 فعاليات الدورة 39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تنطلق مساء الأربعاء من المسرح الشمالي

15:18

إطلاق دليل وطني جديد لإدارة مخاطر الكوارث في الأردن

14:59

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء محافظة الزرقاء

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشاتوفيات الاثنين 21-7-2025وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025