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الجيش يفتح باب التسجيل في المدارس العسكرية

18 ثانية ago
الجيش يفتح باب التسجيل في المدارس العسكرية

وطنا اليوم:تُعلن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن فتح باب التسجيل للطلبة في مدارسها للعام الدراسي 2025_2026، لأبناء منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والعاملين والمتقاعدين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبناء المدنيين (وفق تعليمات القبول المعمول بها) . يأتي هذا ضمن جهود المديرية في تعزيز المسيرة التربوية الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة.
🔹 آلية التسجيل:
يتم تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي:
https://edcm.jaf.mil.jo/ords/r/mkr/school
🔹 فترة التسجيل:
– تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22/07/2025
– وتنتهي يوم الخميس الموافق 31/07/2025 في تمام الساعة 12:00 صباحًا
🔹 ملاحظات هامة:
– للاطلاع على دليل إرشادات التقديم، يُرجى الضغط على الرابط التالي: https://drive.google.com/…/1QtM3anNpdGJ8esxFx4K…/view…
دليل التقديم
– يُشترط الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتسجيل، ولن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد انتهائها.
– تُقبل الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يُستقبل أي طلب ورقي في المديرية أو المدارس التابعة لها.
– للاستفسار، يُرجى الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم: 0778054253
🔹 للتواصل مع ضباط ارتباط المدارس حسب الأقاليم:
إقليم الشمال:
0777601731 – 0776914146 – 0798935462
إقليم الجنوب:
0778331038 – 0782569110 – 0772265801
إقليم الوسط:
0796610550 – 0780190969 – 0777550019 – 0798431755.


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