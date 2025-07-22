الجيش يفتح باب التسجيل في المدارس العسكرية

وطنا اليوم:تُعلن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن فتح باب التسجيل للطلبة في مدارسها للعام الدراسي 2025_2026، لأبناء منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والعاملين والمتقاعدين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبناء المدنيين (وفق تعليمات القبول المعمول بها) . يأتي هذا ضمن جهود المديرية في تعزيز المسيرة التربوية الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة.

🔹 آلية التسجيل:

يتم تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي:

https://edcm.jaf.mil.jo/ords/r/mkr/school

🔹 فترة التسجيل:

– تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22/07/2025

– وتنتهي يوم الخميس الموافق 31/07/2025 في تمام الساعة 12:00 صباحًا

🔹 ملاحظات هامة:

– للاطلاع على دليل إرشادات التقديم، يُرجى الضغط على الرابط التالي: https://drive.google.com/…/1QtM3anNpdGJ8esxFx4K…/view…

دليل التقديم

– يُشترط الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتسجيل، ولن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد انتهائها.

– تُقبل الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يُستقبل أي طلب ورقي في المديرية أو المدارس التابعة لها.

– للاستفسار، يُرجى الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم: 0778054253

🔹 للتواصل مع ضباط ارتباط المدارس حسب الأقاليم:

إقليم الشمال:

0777601731 – 0776914146 – 0798935462

إقليم الجنوب:

0778331038 – 0782569110 – 0772265801

إقليم الوسط:

0796610550 – 0780190969 – 0777550019 – 0798431755.