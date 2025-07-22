فيضانات مدمرة تضرب مانيلا.. آلاف النازحين وتحذيرات من استمرار الأمطار

وطنا اليوم:أجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار “ويفا” في الفيليبين أكثر من 70 ألف شخص على مغادرة منازلهم في العاصمة مانيلا والمقاطعات المحيطة، فيما لا يزال شخصان على الأقل في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ، الثلاثاء.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلًا إلى فيضان نهر ماريكينا، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة والمناطق المجاورة. وتم إجلاء أكثر من 23 ألف شخص من ضفاف النهر، فيما تم نقل نحو 44 ألفًا آخرين من مدينتي كيزون سيتي وكالوكان إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وفي مدينة كالوكان، جرفت مياه الفيضانات امرأة مسنة وسائقها أثناء محاولتهما عبور جسر، وفق ما أفاد مسؤول الطوارئ جون بول نيتيس، مشيرًا إلى أن جهود الإنقاذ ما زالت جارية دون العثور عليهما حتى الآن.

ورغم انحسار مياه الفيضانات بعد ظهر الثلاثاء، إلا أن آلاف الأشخاص لا يزالون غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

وكان إعصار “ويفا” قد ضرب الفيليبين نهاية الأسبوع الماضي، متسببًا بمقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقدان ستة آخرين في وسط البلاد وجنوبها، بحسب المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع بفعل تغيّرات مناخية تؤدي إلى اشتداد الأعاصير وتكرارها في المنطقة