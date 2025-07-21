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الحسين يخصص ريع مباراة ذهاب السوبر إلى غزة

6 ساعات ago
الحسين يخصص ريع مباراة ذهاب السوبر إلى غزة

وطنا اليوم:أعلن نادي الحسين اربد أنه قرر تخصيص ريع المباراة المقبلة، ( في اشارة الى ذهاب كأس السوبر الأردني) ، دعمًا لأهالي قطاع غزة.
وقال النادي في بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي:
“قرر نادي الحسين الرياضي، وبناءً على توجيه من الرئيس السيد عامر أبو عبيد، تخصيص ريع المباراة القادمة دعمًا لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إيمانًا منّا بأن الرياضة موقف، والحب فعل.”
ويواجه فريق الحسين نظيره الوحدات في الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، ضمن ذهاب كأس السوبر الأردني لكرة القدم.
ويُقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 25 من الشهر الحالي، لتحديد بطل كأس السوبر.
وبحسب التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، يُتوَّج باللقب الفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في مجموع المباراتين. وفي حال التعادل في النقاط، يُمنح اللقب للفريق الذي يتمتع بفارق أهداف أفضل، دون تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض. وإذا استمر التعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز.


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