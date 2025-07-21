بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي.. الهلال مهدد بعقوبتين

وطنا اليوم:يبقى نادي الهلال مهددا بالعقوبات بعد قرار انسحابه من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم التي تسبق منافسات الموسم الجديد 2025 – 2026.

تشير التوقعات بناء على لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى فرض غرامة مالية على الهلال قد تصل إلى نصف مليون ريال سعودي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

لكن العقوبة الأشد قد تكون حرمان الفريق من المشاركة في نسخة أو نسختين قادمتين من البطولة؛ وهو ما يعني غياب الهلال عن منصة تتويج مهمة في المستقبل، وفق المصدر نفسه.

يُشار إلى أن كأس السوبر السعودي ستقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والقادسية، على أن يُعلن لاحقا عن الفريق الذي سيحل محل الهلال بعد انسحابه.

جاء اعتذار الهلال رغم تأهله إلى البطولة بصفته وصيف الدوري السعودي، إذ كانت القرعة قد وضعته في مواجهة القادسية في نصف النهائي، فيما يلتقي الاتحاد مع النصر في الطرف الآخر من الدور ذاته.

وقال الهلال في بيان رسمي إن اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة جاء بعد تقييم شامل لظروف الفريق عقب مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وما ترتب عليها من ضغط بدني وجدول مضغوط قلّص إجازة اللاعبين السنوية إلى أقل من المدة النظامية المنصوص عليها في لوائح الاحتراف.

أوضح البيان أن تأخر الإعلان عن موقع إقامة السوبر في هونغ كونغ، وعدم وضوح جدول البطولات المحلية، أسهما في إرباك البرنامج الإعدادي للفريق، خاصة في ظل استمرار مشاركته الدولية حتى مطلع يوليو الجاري، واضطراره للبقاء في الولايات المتحدة لأيام إضافية بسبب ظروف السفر.

أشار الهلال أيضا إلى أن الفحوصات الطبية والبدنية للاعبين كشفت عن مستويات عالية من الإرهاق بعد موسم شاق امتد لأكثر من عام، تخلله تمثيل دولي ومشاركات متتالية دون فترات راحة، مما يرفع من مخاطر الإصابات، ويؤثر على جاهزيتهم لاستحقاقات الموسم الجديد