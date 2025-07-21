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الخصاونة يتفقد تجهيزات ملعب كرة الطائرة الشاطئية في كفرعان الثانوية للبنين

21 يوليو 2025
الخصاونة يتفقد تجهيزات ملعب كرة الطائرة الشاطئية في كفرعان الثانوية للبنين

وطنا اليوم:تفقد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، اليوم سير العمل في تجهيز ملعب كرة الطائرة الشاطئية في مدرسة كفرعان الثانوية للبنين، والذي تنفذه المديرية بالتعاون مع بلدية الوسطية، في إطار دعم الأنشطة الرياضية المدرسية وتوفير بيئة مدرسية محفزة وشاملة.

وأكد الدكتور الخصاونة خلال الزيارة أهمية تطوير المرافق الرياضية في المدارس، لما لها من دور فاعل في صقل مهارات الطلبة وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي لديهم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع بلدية الوسطية في دعم المبادرات التربوية والرياضية.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية في عدد من مرافق المدرسة، حيث اطلع الدكتور الخصاونة على جاهزيتها وسير العمل الإداري والتربوي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة والعاملين.

وثمّن الخصاونة جهود إدارة المدرسة والكوادر العاملة فيها، داعيًا إلى استمرار التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة.


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