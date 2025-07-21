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بلدية إربد توقع إتفاقية صيانة للحدائق العامة بـ 73 ألف دينار

21 يوليو 2025
بلدية إربد توقع إتفاقية صيانة للحدائق العامة بـ 73 ألف دينار

وطنا اليوم:وقّعت بلدية إربد الكبرى اتفاقية إحالة عطاء لصيانة عدد من الحدائق المنتشرة في المدينة، بكلفة تُقدّر بـ 73 ألف دينار أردني.
وقالت مديرة مديرية العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، إن البلدية أنهت جميع الإجراءات المتعلقة بإحالة العطاء الخاص بصيانة الوحدات الصحية في حدائق تونس في منطقة الروضة، والكرمل في منطقة المنارة، والملكة زين الشرف في منطقة البارحة.
وأضافت حداد أن العطاء يشمل أيضًا صيانة المبنى الرئيسي في حديقة الملكة زين الشرف، وإنشاء سور من الشبك المعدني لحديقتَي الكرمل وتونس، إضافة إلى إنشاء وحدات صحية جديدة في حديقة إعمار إربد.
وبيّنت أن هذا العطاء جاء بتمويل من مجلس محافظة إربد ضمن موازنته لعام 2025، مشيرةً إلى أن البلدية تهدف من خلاله إلى تقديم خدمة أفضل لأبناء المدينة وزوّارها، خاصةً أن الحدائق تُعدّ متنفسًا رئيسيًا وآمنًا لجميع أبناء المجتمع، ولا سيما فئة الأطفال، في ظل وجود الألعاب والساحات الداخلية والممرات التي تُمكّنهم من ممارسة مختلف النشاطات.


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