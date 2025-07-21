التطوير الحضري تطلق خدمة الوصول إلى الموقع الجغرافي الخاص بقطع أراضي المعلمين

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رابط إلكتروني يمكن المعلمين من الوصول الى موقع قطع الأراضي المخصصة لهم والمعلومات الخاصة بها،حيث يستطيع المعلم وبكل سهولة ويسر ومن خلال الرابط الإطلاع على تفاصيل القطعة من حيث المشروع ومساحةالقطعة ورقمها والوصول الى موقعها الجغرافي Location.

وتأتي هذه الخدمة ضمن دور المؤسسة في تقديم الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم وللتسهيل على المعلمين وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات للتعرف على القطع المخصصة لهم والبالغ عددها (1039) قطعة أرض تم تخصيصها لإنشاء اسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة من خلال المؤسسة والتي سيتم تقديمها للمعلمين بخصومات تصل الى 50% مقارنه بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية.

ويشار الى ان المؤسسة أنهت دراسة المواقع والمشاريع وقطع الأراضي التي تم تخصيصها للمعلمين وتلبيتها لإحتياجاتهم، حيث تتميز قطع الأراضي بمساحات مناسبة وتوفر بنية تحتية وقطع مخصصة كمراكز تجارية ومدارس ودور عباده ومراكز صحية ومباني خدمات عامة وحدائق ومناطق خضراء.

وتتوزع المشاريع حالياً على عدة محافظات منها العاصمة والزرقاء واربد والطفيلة والكرك والعقبة والمفرق مما يتح فرصة اكبر للمعلمين ويمكنهم من الإستفادة من هذه المشاريع.

وتأتي هذه الخطوه لتؤكد إلتزام المؤسسة في تقديم الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم والتسهيل على المعلمين.

الرابط للوصول لقطع الاراضي https://arcg.is/0CWu0H0