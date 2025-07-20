الوحدات والحسين في صراع ذهاب كأس السوبر الأردني

وطنا اليوم:تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الإثنين، إلى ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، حيث يستضيف لقاء ذهاب النسخة الـ42 من بطولة كأس السوبر الأردني لموسم 2025/2026، والذي يجمع بين الوحدات – حامل لقب كأس الأردن والحسين إربد بطل الدوري الأردني للمحترفين في الموسم الماضي.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مواجهة الإياب عند الساعة الثامنة مساء الجمعة 25 تموز، على ستاد الحسن في مدينة إربد، لحسم هوية بطل السوبر.

ووفقًا للتعليمات الرسمية للبطولة، يتوَّج باللقب الفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفي حال تساوي النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف دون تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض. وإذا استمر التعادل بعد ذلك، تُحسم المواجهة مباشرة بركلات الترجيح دون اللجوء إلى وقت إضافي.