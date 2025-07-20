بدء الفصل الدراسي الأول في الجامعات الرسمية 28 أيلول المقبل

وطنا اليوم:أقرّ مجلس التعليم العالي توحيد موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 في الجامعات الرسمية، بحيث يبدأ الفصل بتاريخ 28 أيلول المقبل، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسميا يوم الأحد 5 تشرين الأول المقبل.

كما يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات الخاصة يوم الأحد 5 تشرين الأول المقبل، على أن يبدأ تدريس الطلبة رسميا اعتبارا من 12 من الشهر ذاته.