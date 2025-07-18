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الدفاع المدني يخمد حريقا أتى على نحو 30 دونما من الأعشاب في إربد

18 ثانية ago
الدفاع المدني يخمد حريقا أتى على نحو 30 دونما من الأعشاب في إربد

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني، الجمعة، مع حريق أشجار حرجية طال عشرات الدونمات في منطقة صمد بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد.
وقال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة، خالد المناصير إنّ كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي أتى على نحو 30 دونما من الأعشاب الجافة في مستنبت بمنطقة صمد، دون إلحاق أضرار بالأشجار الحرجية.
وأضاف المناصير أن كوادر الدفاع المدني أنهت أيضا عمليات تبريد موقع الحريق بالتعاون مع مديرية الزراعة.


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