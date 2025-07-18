لامين يامال يتسلم الرقم 10 الأسطوري في برشلونة

وطنا اليوم:بعد ثلاثة أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، تلقى لامين يامال هديته الأغلى من ناديه برشلونة، بطل الدوري الإسباني، حين أُعلن منحه القميص رقم 10، الرقم التاريخي الذي ارتداه أساطير كليونيل ميسي، دييغو مارادونا، ورونالدينيو.

ورغم محاولاته المستمرة للابتعاد عن مقارنات الإعلام بميسي، إلا أن يامال أكد عزمه على حمل هذا الإرث الكبير، قائلاً: «سأسعى لمواصلة هذا الإرث»، في إشارة إلى مسؤوليته الجديدة داخل المستطيل الأخضر.

منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في سن الخامسة عشرة عام 2023، شارك الجناح الشاب في أكثر من 100 مباراة، وسجل 25 هدفاً، وحقق لقبين في الدوري الإسباني. كما تُوِّج بلقب كأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا، بعد يوم واحد من بلوغه 17 عامًا.

ويُعد من بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعد مساهمته اللافتة في تحقيق برشلونة للثلاثية المحلية: الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

طموحات أوروبية

ورغم أدائه الرائع في دوري أبطال أوروبا، خاصة أمام إنتر ميلان في نصف النهائي، لم يتمكن برشلونة من بلوغ النهائي، ما جعل من البطولة الأوروبية الكبرى هدفاً رئيسيًا للموسم الجديد.

وفي هذا السياق، قال يامال عقب الإقصاء: «لن نتوقف حتى نترك هذا النادي حيث يستحق، في أعلى مستوى».

أرقام قياسية ومهارات استثنائية

ينحدر يامال من أكاديمية “لا ماسيا” الشهيرة، التي أنجبت ميسي وتشافي وإنييستا، وخلال فترة قصيرة، كسر العديد من الأرقام القياسية:

أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ النادي بالليغا

أصغر لاعب يسجل ثنائية

أصغر من مرّر كرة حاسمة

أصغر لاعب يبدأ أساسيًا في الدوري ودوري الأبطال

أصغر هدّاف في “الكلاسيكو”

أصغر لاعب يتوج بلقب دولي كبير

ويمتاز يامال بقدرات فنية استثنائية، تشمل السرعة، والمراوغة، والقدرة على خلق الفرص، إلى جانب تطوّره الملحوظ في إنهاء الهجمات، حيث سجل ستة أهداف في آخر تسع مباريات له مع النادي والمنتخب.

بين ميسي ونيمار.. طريق خاص

على الرغم من تأكيده المتكرر أنه لا يقارن نفسه بميسي، إلا أن كثيرين يرون فيه مزيجاً بينه وبين نيمار. فأسلوب لعبه بالقدم اليسرى على الجناح الأيمن يعيد للأذهان ميسي، بينما أسلوب حياته الاجتماعي وحفلاته الصاخبة يشبه نيمار.

ويقول يامال عن هذا: «ميسي شق طريقه، وسأشق طريقي».

وخلال احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، أثار جدلاً بعد استضافته “فنانين أقزام”، ما دعا الحكومة الإسبانية لفتح تحقيق قانوني بشأن الواقعة، إلا أن تركيز الإعلام والمشجعين لا يزال منصبًا على أدائه في الملعب.

وقع يامال عقدًا جديدًا مع برشلونة حتى عام 2031، ليصبح من بين أعلى اللاعبين أجرًا في النادي، ما يعكس ثقة الإدارة الكاملة في نجمها الصاعد.

واختتم يامال تصريحاته قائلاً: «علينا أن نواصل الاستمتاع قبل كل شيء، لأننا عندما نستمتع، نكون أكثر سعادة ونستطيع الفوز».