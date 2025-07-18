لا يعلم القاتل لم قتل ؟
ولا يعلم المقتول لم قتل ؟
وبين الحين والآخر يتجدد سفك الدم في جغرافيا خير أمة أخرجت للناس .
آخر فصولها يجري في سوريا _ السويداء .
يتم قبولك كأضحية بشرط واحد : أن تكون مولودا في طائفة ما ، وأن يكون بعض أفراد من هذه الطائفة قد ارتكبوا جرائم ..
هم اخوانك وعليك ان تحمل وتتحمل ..
فيا أيها اليهود..
قد أخذنا مكانكم ومكانتكم في ايقاد الحروب .
أخذناها في السعي في الفساد.
أخذناها في تشتت القلوب .
أخذناها في الاغترار برحمة الله ، رغم الاجرام .
ما نهاكم الربانيون والاحبار عن قول الاثم ..وما نهانا من تصدر المشيخة.
هل نسخ الله العداوة بينكم ، فألقاها بيننا ؟!!!!
ماذا بقي من قوله : رحماء بينهم ؟
حصدت الحرب الأهلية في الجزائر ٢٠٠٠٠٠ قتيل
لا يعلم القاتل لم قتل ؟