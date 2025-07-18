حصدت الحرب الأهلية في الجزائر ٢٠٠٠٠٠ قتيل

لا يعلم القاتل لم قتل ؟

ولا يعلم المقتول لم قتل ؟

وبين الحين والآخر يتجدد سفك الدم في جغرافيا خير أمة أخرجت للناس .

آخر فصولها يجري في سوريا _ السويداء .

يتم قبولك كأضحية بشرط واحد : أن تكون مولودا في طائفة ما ، وأن يكون بعض أفراد من هذه الطائفة قد ارتكبوا جرائم ..

هم اخوانك وعليك ان تحمل وتتحمل ..

فيا أيها اليهود..

قد أخذنا مكانكم ومكانتكم في ايقاد الحروب .

أخذناها في السعي في الفساد.

أخذناها في تشتت القلوب .

أخذناها في الاغترار برحمة الله ، رغم الاجرام .

ما نهاكم الربانيون والاحبار عن قول الاثم ..وما نهانا من تصدر المشيخة.

هل نسخ الله العداوة بينكم ، فألقاها بيننا ؟!!!!

ماذا بقي من قوله : رحماء بينهم ؟