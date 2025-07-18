بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

حصدت الحرب الأهلية في الجزائر ٢٠٠٠٠٠ قتيل

ساعة واحدة ago
حصدت الحرب الأهلية في الجزائر ٢٠٠٠٠٠ قتيل

لا يعلم القاتل لم قتل ؟
ولا يعلم المقتول لم قتل ؟
وبين الحين والآخر يتجدد سفك الدم في جغرافيا خير أمة أخرجت للناس .
آخر فصولها يجري في سوريا _ السويداء .
يتم قبولك كأضحية بشرط واحد : أن تكون مولودا في طائفة ما ، وأن يكون بعض أفراد من هذه الطائفة قد ارتكبوا جرائم ..
هم اخوانك وعليك ان تحمل وتتحمل ..
فيا أيها اليهود..
قد أخذنا مكانكم ومكانتكم في ايقاد الحروب .
أخذناها في السعي في الفساد.
أخذناها في تشتت القلوب .
أخذناها في الاغترار برحمة الله ، رغم الاجرام .
ما نهاكم الربانيون والاحبار عن قول الاثم ..وما نهانا من تصدر المشيخة.
هل نسخ الله العداوة بينكم ، فألقاها بيننا ؟!!!!
ماذا بقي من قوله : رحماء بينهم ؟


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:54

الورقة الدرزية وحسابات دمشق: هل تقود ضربات إسرائيل إلى تطبيع بلا شروط؟

14:39

رئيس تجمّع العشائر يتحدث عن مجازر وقطع رؤوس واغتصاب بالسويداء ويتهم الحكومة بالتقصير

14:34

الصفدي والكرسي ومغزى المقال

14:02

مهرجان جرش .. هنا الأردن ومجده مستمر

13:55

تجارة عمّان تطلق برنامجا تدريبيا بعنوان: رحلة العمر عبر الأجيال للشركات العائلية

13:52

فادي السمردلي يكتب: الأردن والجنوب السوري بين نداءات فتح الحدود وذكاء الرد السيادي

13:51

خيانة الشعراء

13:46

10 صور توثّق الجوع في زمن التخمة والإبادة في عصر الشاشات

13:35

الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في محافظة العاصمة

11:40

ماذا نعرف عن أسرار شوارع دبي القديمة التي تتحدى لهيب الصيف؟

11:18

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

11:07

تل ابيب ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السويداء

وفيات
وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025