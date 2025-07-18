الفاظ وتصريحات .. تضر ولا تنفع

د. مصطفى محمد عيروط

حديث البعض في الإعلام وقد يحدث في العالم أيضا ولكن الذي يكون قد يكون بحسن نيه يضر ولا ينفع ومن يتجول يسمع ومن يتابع قنوات التواصل الاجتماعي يعرف ذلك

واسمع يوميا بأن الواسطه والمحسوبية والإرضاءات والشعبويات/ هي خطر وتضعف تحصينات الجبهه الداخليه القويه

الشعب الاردني مثقف متعلم ذكي متابع كل واحد اعلامي بوجود قنوات التواصل الاجتماعي لذلك اقوى للدوله كما اسمع في الميدان إجراء

تغييرات اداريه جذرية قائمه فعلا عملا وقولا على العداله و الكفاءه والقدرة على الإقناع واختيار المناسب والقيادة الاداريه والانجاز والإخلاص والمتابعة والبناء على الانجازات والنجاح في كل مكان

فالماده السادسه من الدستور “الأردنيون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات وان اختلغوا في العرق أو اللغة أو الدين والمادة ٢٢من الدستور التعيين حسب الكفاءه

فالاردن عبر التاريخ الذي يجب قراءته دائما وطنا هاما خالدا وليس ساحه وبوابة الإقليم والعالم ومؤثرا في العالم واليوم الاردن قوي واقوى بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.