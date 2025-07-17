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إجراء قرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026

25 ثانية ago
إجراء قرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026

وطنا اليوم:شهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور اليوم الخميس، حفل قرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي يشارك فيها 6 منتخبات.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبات السعودية والعراق وأندونيسيا في المجموعة الأولى، فيما جاءت منتخبات قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في المجموعة الثانية.
وتقام مباريات المجموعة الأولى في قطر، فيما تستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية.
وتُلعب مباريات الملحق في الفترة بين 8-14 تشرين الأول المقبل، حيث تقام الجولة الأولى يوم 8 والثانية يوم 11 فيما ستكون الجولة الأخيرة يوم 14 من نفس الشهر.
ويصعد صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما سينتقل المنتخبان صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة لملحق أخير.
يشار إلى أن المنتخب الاردني لكرة القدم ضمن التأهل المباشر إلى مونديال 2026 بعد أن حل ثانيا في مجموعته التي تصدرها المنتخب الكوري الجنوبي


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