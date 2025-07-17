رونالدو يفتح الباب أمام ميسي.. منافسة الأساطير قد تعود في الدوري السعودي

وطنا اليوم:أعلن نادي النصر السعودي تمديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى يونيو 2027، حيث ينتهي هذا الصيف.

وكان “الدون”، البالغ من العمر 40 عاما، انضم إلى العالمي في يناير 2023، في صفقة أحدثت ضجة عالمية.

في تصريحات مثيرة طالب النجم الفرنسي المعتزل لويس ساها زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، بمنحه راتبا يقدر بـ”مليار دولار أسبوعيا”، تقديرا لدوره الكبير في الترويج للدوري السعودي.

وأضاف ساها:”رونالدو لا يزال على القمة رغم بلوغه سن الأربعين.. لقد جذب كبار النجوم إلى دوري روشن، ويستحق كل دولار يحصل عليه”.

وكشف ساها عن رغبة كريستيانو رونالدو في قدوم غريمه التقليدي ليونيل ميسي إلى دوري روشن، لإحياء المنافسة الأسطورية التي جمعت النجمين لأكثر من 15 عاما في أوروبا.

وأشار إلى أن رونالدو يرى ضرورة تواجد الأسماء العالمية الكبرى في الدوري السعودي، مما يعزز من قيمته التنافسية عالميا.

ورغم غياب الألقاب الكبيرة حتى الآن، يواصل كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بأرقامه الفردية:(105 مباريات، 93 هدفا، 19 تمريرة حاسمة)

كما توج بجائزة هداف دوري روشن موسم 2023-2024 بـ35 هدفا، وهو رقم قياسي في نسخة واحدة.

وتوج رونالدو بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية في بداية موسم 2023-2024. ورغم الجدل حول تصنيف البطولة، إلا أن بعض التقارير تؤكد إدراجها رسميا في سجلات بطولات النادي.