بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويشدد على تسريع إجراءات المسافرين

ساعتين ago
وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويشدد على تسريع إجراءات المسافرين

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، مركز حدود جابر، وتفقّد سير العمل في المركز، وراجع مع المعنيين رحلة المسافر سواء القادم أو المغادر.
ووجّه الفراية مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الإجراءات المتبعة وتسريع تنفيذها، وسيتم في الفترة القريبة المقبلة إجراء مداخلات محدودة في البنية التحتية للمركز؛ لتحقيق هذه الغايات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

فداء مشهور القطيشات مبارك التخرج

20:44

على العهد … حين يروي الوطن حكايته في وجه قائده

20:43

العجارمة يرعى حفل تصفيات المراحل النهائية وإعلان الفائزين في برنامج الشباب الأن _ الأردن

20:41

جوزيف عطية في جرش… صوت بيروت يصدح في سماء الأردن!

20:40

فرقة جدل رجعت!

20:38

ترمب: هناك سوء فهم بين سوريا والاحتلال ويجب تفادي الحرب

20:27

دروز يرفعون العلم الإسرائيلي في السويداء بعد تدخل تل ابيب ضد دمشق

20:21

نظام جديد للتكايا والزوايا والطرق الصوفية في الأردن

19:47

بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى

19:42

جامعة آل البيت… وعين الحقيقة..!

19:39

سر غياب تيسير فهمي 13 عاما عن التمثيل

19:26

حين تُستنزف الفرص… ولا تُستغل

وفيات
وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025