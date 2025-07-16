وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويشدد على تسريع إجراءات المسافرين

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، مركز حدود جابر، وتفقّد سير العمل في المركز، وراجع مع المعنيين رحلة المسافر سواء القادم أو المغادر.

ووجّه الفراية مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الإجراءات المتبعة وتسريع تنفيذها، وسيتم في الفترة القريبة المقبلة إجراء مداخلات محدودة في البنية التحتية للمركز؛ لتحقيق هذه الغايات.