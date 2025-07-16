السياحة النيابية: إجراءات حكومية لدعم الفنادق ومنشآت القطاع

وطنا اليوم:أعلن رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، أن وزارة السياحة والآثار شرعت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية، استنادًا إلى مخرجات اجتماع اللجنة الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء، بهدف دعم القطاع السياحي والتخفيف من التحديات التي تواجهه.

وقال حداد، في تصريح صحفي، إن أبرز هذه الإجراءات تمثل في تعديل علامة امتحان اللغة للأدلاء السياحيين إلى 80% بدلاً من 70%، بما ينسجم مع متطلبات تطوير الأداء المهني في القطاع.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في مصفوفة العقوبات المالية المفروضة على المنشآت السياحية، بحيث تُطبّق بروح القانون، مع إعفاء المخالفات البسيطة، والتدرج في العقوبات من التنبيه، ثم الإنذارين الأول والثاني، وصولاً إلى المخالفات الجسيمة، وذلك ضمن مسار مستقل حسب نوع المخالفة.

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي للمنشآت، كشف حداد عن تحرك رسمي لشمول فنادق الخمسة نجوم – لا سيما في منطقة البترا – بقرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء من الرسوم والفوائد، بعد أن كانت مستثناة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الفنادق في المناطق السياحية المتضررة.

كما يشمل القرار تحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة الممنوحة لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق المخصصة لدفع رواتب وأجور العاملين، إضافة إلى تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة.

وفي إطار تنشيط الحركة السياحية، أشار حداد إلى تسريع إعادة تشغيل رحلات الطيران منخفض التكاليف إلى المملكة، وفتح أسواق سياحية جديدة، والتوسع في برنامج “أردنّا جنة”، مع إعطاء منطقة البترا أولوية خاصة، مؤكدًا زيادة عدد زوارها ليصل إلى 40 ألف زائر خلال العام الحالي.

أما على الصعيد الإداري، فأكد حداد على اجتماع مرتقب للهيئة العامة والإدارية في جمعية مكاتب السياحة والسفر، بهدف تشكيل هيئة مؤقتة جديدة تضمن استمرارية العمل المؤسسي إلى حين إجراء الانتخابات الرسمية للجمعية بعد صدور النظام