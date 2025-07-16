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5 نجوم صاعدين سطعوا في كأس العالم للأندية 2025

16 يوليو 2025
5 نجوم صاعدين سطعوا في كأس العالم للأندية 2025

وطنا اليوم:اختُتمت منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية أمس الأحد، حيث توج تشلسي باللقب للمرة الأولى بالنظام الجديد للبطولة بمشاركة 32 فريقا.
وفاز تشيلسي 3-صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي البطولة، مسدلا الستار على النسخة الأولى بالنظام الجديد والذي ستقام النسخة الثانية منه عام 2029.
ومع نهاية النسخة الأولى، سلّط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على 5 من النجوم الصاعدين الذين تألقوا في البطولة وجاءت كالتالي:

غونزالو غارسيا (ريال مدريد الإسباني)
كان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما من المفاجآت السارة لهذه البطولة، حيث اعتمد عليه المدرب الجديد للريال تشابي ألونسو، والذي تولى تدريب الفريق خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، بشكل أساسي مع غياب كيليان مبابي، نجم الفريق.
وتعرّض مبابي للمرض ليغيب عن معظم مشوار الفريق في البطولة، ليفتح ذلك الطريق أمام تألق جارسيا الذي سجل 4 أهداف، ليصبح ضمن هدافي البطولة.
نجح اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في تثبيت نفسه كركيزة أساسية في هجوم باريس سان جيرمان، وكان أحد أبرز علامات الفريق في البطولة وفي الموسم الماضي ككل.
ونجح دوي في تسجيل وصُنع الأهداف مع باريس، وشارك أساسيا في كل المباريات بالبطولة التي وصل الفريق الفرنسي للمباراة النهائية بها، قبل الخسارة أمام تشلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة فيها.

ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي)
برز ليوناردو (22 عاما) في بطولة كأس العالم للشباب مع المنتخب البرازيلي قبل عامين، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي لفترة قصيرة، أعقبها انتقاله إلى الهلال.
وتألق ليوناردو مع الهلال في البطولة وسجل 4 أهداف، منها هدفان في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر، حيث حقق الفريق السعودي فوزا تاريخيا بنتيجة 4-3، لكنه خرج من دور الثمانية على يد فلومينينسي البرازيلي.

إستيفاو (بالميراس البرازيلي)
سينتقل إستيفاو إلى تشيلسي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، وقدم في مونديال الأندية بعض من اللمحات التي تبشر جماهير الفريق الإنجليزي بموهبة واعدة.
قبل البطولة كانت كل التقارير تتنبأ بتألق اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، وقد أثبت ذلك بقوة في البطولة، حيث كان عنصرا أساسيا لا غنى عنه في تشكيل الفريق البرازيلي، وقد سجل الهدف الوحيد لبالميراس في شباك تشلسي في ربع نهائي البطولة، وهي المباراة التي خسرها 2/1 أمام فريقه المستقبلي.

دين هويسين (ريال مدريد الإسباني)
تألق هويسين في الموسم الماضي مع بورنموث الإنجليزي، الأمر الذي دفع ريال مدريد إلى ضمه هذا الصيف إلى جانب صفقة دفاعية أخرى، وهو الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد قادما من ليفربول.
شارك هويسين (20 عاما) في 5 مباريات من أصل 6 خاضها فريقه في البطولة، وجاء حصوله على البطاقة الحمراء أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دور الثمانية، ليترك فراغا كبيرا في دفاع الفريق الملكي ظهر واضحا لدى خسارته صفر-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في قبل النهائي.


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