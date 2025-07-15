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“يدًا بيد… لنحمي أجيال الغد من سمّ المخدرات”

دقيقتان ago
“يدًا بيد… لنحمي أجيال الغد من سمّ المخدرات”

بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور

“يدًا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد”…
ليس مجرد شعار نردّده،
بل عنوان لمرحلة نضال طويلة، وعمل دائم لا يعرف التراخي أو التراخي.

المخدرات لم تعد مجرد ظاهرة، بل حرب خفيّة تستهدف أبناءنا وعقولهم،
تحاول أن تهدم الإنسان من الداخل، وتُفرغ الوطن من طاقاته ومستقبله.

ولذلك… فإن مواجهتها لا تكون بالأمن وحده،
بل بمنظومة وعي شاملة،
تبدأ من الأسرة، وتمرّ بالمدرسة، وتُبنى في المسجد، وتترسّخ في الإعلام، وتُترجم في السلوك المجتمعي اليومي.

نحن جميعًا على ثغرة من ثغرات هذا الوطن،
فمن ترك ثغرته مكشوفة… فقد خان الأمانة.

المخدرات لا تفرق بين غنيّ وفقير، ولا بين مدينة وريف،
إنها سُمّ زاحف إن لم نقف له وقفة رجلٍ واحد،
سيبتلع أبناءنا الواحد تلو الآخر.

نعم…
سنُحاربها بالتشاركية والمسؤولية الجماعية،
سنتعاون مع كل مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي،
لنغرس في العقول أن هذا الوطن لا تُحمى حدوده فقط بالبندقية،
بل تُحمى أيضًا بتحصين العقول، وتوعية القلوب، وزرع الانتماء الحقيقي في النفوس.

كلنا مسؤولون.
كلٌّ من موقعه،
وكلنا شركاء… في حماية هذا الوطن، وفي إنقاذ جيلٍ قادم من الضيا.


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